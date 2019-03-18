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Президент обещает вернуть Крым после выборов

18 марта 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны сделают все возможное, чтобы вернуть Крым сразу после президентских выборов и «без торгов и договоренностей».

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — написал он в Facebook.

По словам господина Порошенко, Москва надеется на то, что на выборах Президента Украины будет избран любой, кроме него. «Чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция: не дождутся. Мы освободим Крым», — отметил он.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что Петр Порошенко в разговоре с ним в 2014 году заявил, что Киев станет частью ЕС и НАТО в обмен на Крым. Он также говорил, что г-н Порошенко «свыкся с идеей», что возвращение Крыма невозможно.

Напомним: 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум. Согласно официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России при явке 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против России санкции.

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