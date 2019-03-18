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Глава Совета НБУ критикует решение относительно учетной ставки

18 марта 2019 года Источник:Finclub

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что решение правления Национального банка оставить учетную ставку на уровне 18% не является оптимальным.

«Когда я читал итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике НБУ об уровне учетной ставки (по решению, которое было принято 31 января), то имел определенную надежду на ее снижение в марте», — написал он в Facebook.

По его словам, экономическая конъюнктура давала основания для снижения учетной ставки. Во-первых, потребительская инфляция показывает замедление (в январе рост на 1%, а в феврале — всего на 0,5%, а годовая инфляция замедлилась с 9,2% до 8,8%). Второй фактор — укрепление гривны, что позитивно влияет на ценовую динамику. Третий фактор — высокая учетная ставка сдерживает кредитование бизнеса.

Четвертый — экономика Украины начала тормозить, пятый — из-за высокой учетной ставки Минфин переплачивает по ОВГЗ, а НБУ — по депозитным сертификатам. Шестой — действия НБУ не соответствуют мировому тренду.

«Однако и в марте снижения учетной ставки НБУ не произошло. Считаю, это не будет способствовать поддержке экономического роста. Думаю, пора двигаться к тому, чтобы приоритеты в денежно-кредитной сфере были больше, чем сейчас, и совпадали с приоритетами развития реального сектора экономики Украины», — отметил глава Совета НБУ.

Напомним: 14 марта Нацбанк снова оставил учетную ставку на уровне 18%.

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