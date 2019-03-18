Сегодня 18 марта 2019 года, 11:38

Российский олигарх обратился в американский суд из-за нарушения презумпции невиновности

Олег Дерипаска подал иск в суд в Вашингтоне, ответчиком стало министерство финансов США и OFAC (отвечает за введение санкций). Он требует отменить санкции в отношении него. При этом все обвинения, предъявленные ему, он опровергает.

«Презумпция невиновности — один из основных принципов американской правовой системы и явно игнорируется при применении ко мне санкций. Власти США должны следить за правопорядком, а не за отдельными лицами. Только суды могут решать, виновен человек или нет, и я считаю, что суды США достаточно объективны, чтобы поддерживать американское законодательство и конституцию», — считает г-н Дерипаска.

Только за первый день введения санкций против олигарха г-н Дерипаска потерял более 1,6 млрд долларов США. «Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа – наряду с миллионами рабочих мест и средств к существованию — была разрушена политическими интригами», — говорит Олег Дерипаска.

По разным оценкам, за год санкций состояние олигарха сократилось с 6,7 млрд до 3,6 млрд долларов США. Ему также пришлось выйти из управления ряда компаний, чтобы вывести их из-под санкций.