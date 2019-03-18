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Президент сменил руководителя Службы внешней разведки

18 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сайт главы государства.

Как указано в соответствующем указе президента №80/2019 от 16 марта, временно исполнять эти обязанности будет Алексеенко Андрей Викторович.

Служба внешней разведки — государственный орган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Напомним: 13 марта 2019 года Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Он занимал эту должность с сентября 2017 года. Ранее, с июня 2015-го г-н Божко исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

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