Президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сайт главы государства.
Как указано в соответствующем указе президента №80/2019 от 16 марта, временно исполнять эти обязанности будет Алексеенко Андрей Викторович.
Служба внешней разведки — государственный орган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.
Напомним: 13 марта 2019 года Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Он занимал эту должность с сентября 2017 года. Ранее, с июня 2015-го г-н Божко исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.
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