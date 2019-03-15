Сегодня 15 марта 2019 года, 18:47

На II Судебном форуме ААУ продолжаются дискуссии о преимуществах и недостатках процессуальных новелл

Григорий Павленко, адвокат Pavlenko Legal Group представил спикеров второй сессии, которыми выступили адвокаты, а также экспертов судейского ложе, которыми были судьи административной и хозяйственной юрисдикции. Поскольку тема дискуссии была посвящена процессуальным новеллам, Владимир Ващенко, партнер VB PARTNERS рассказал о рассмотрении и оценке хозяйственными судами электронных доказательств. Адвокат позитивно отметил урегулированный с принятием нового процессуального законодательства порядок оформления, хранения и возвращения электронных доказательств, а также вновь введенный институт раскрытия доказательств. Судьи уже не должны принимать участие в поиске доказательств — они выступают в роли арбитров и исследователей доказательств, предоставленных сторонами, - заявил адвокат. «Однако судьи продолжают принимать доказательства сторон с нарушением сроков их предоставления, что влечет за собой затягивание судебного рассмотрения», — подчеркнул спикер. Продолжая тему процессуальных новелл, Екатерина Дробязко, адвокат Amber Law Company рассказала о плюсах института примирения сторон при участии судьи. Спикер уверена в том, что данный институт достаточно прогрессивный и его применение распространено в иностранных юрисдикциях. Однако в украинских судах популярностью он пока не пользуется, хотя, по мнению адвоката, он дает возможность сократить время на рассмотрение дела и избежать бумажной волокиты, что поможет разгрузить суды.

Как разграничить малозначимые дела рассказал Василий Крат, судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. «Судебное дело можно квалифицировать как малозначимое на любой стадии судебного рассмотрения», – отметил судья. «В одних случаях законодатель установил определенную грань малозначительности, а в других дело признается малозначимым в соответствии с процессуальным актом – определением суда первой, апелляционной или кассационной инстанции», – поделился г-н Крат.

Александр Воронюк, советник ЮФ TOTUM рассказал о возможности «повторного» апелляционного и кассационного обжалования судебных решений принятых судами низших инстанций. Спикер обратил внимание, что норма повторного обжалования, в процессуальном законодательстве унифицированная, поэтому применяется в одинаковом порядке всеми юрисдикциями. Интересный вопрос для обсуждения в рамках данной темы также касался возможности «повторно» обжалования судебных решений принятых до 15 декабря 2017, то есть когда действовало старое процессуальное законодательство. Юрист ответил, что в соответствии с «Переходными положениями» Хозяйственного процессуального кодекса и Гражданского процессуального кодекса (в редакции с 15 декабря 2017 года) не предусмотрен повторный кассационный пересмотр судебных решений, пересмотр которых в кассационном порядке был осуществлен Высшим хозяйственным судом Украины (ВХСУ) и Высшим специализированным судом Украины.

В завершение сессии адвокат ID Legal Group Никита Задорожный и советник генерального директора ГП «Информационные судебные системы» Оксана Литвинова презентовали специфику работы Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и посоветовали пользователям системы обращаться с предложениями по исправлению выявленных недостатков.