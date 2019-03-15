Сегодня 15 марта 2019 года, 18:47

«Написание жалоб о нарушении авторского права в порядке, предусмотренном правилами пользователя соцсетей, эффективно в случае, если клиент не преследует цели получения материальной компенсации» — Владислав Белоцкий

О порядке защиты авторского права и смежных прав слушателям Legal High School рассказал управляющий партнер АО Berylstone Владислав Белоцкий. По словам лектора, такой порядок определен в статье 51 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», согласно которой защита личных неимущественных и имущественных прав субъектов авторского права и (или) смежных прав осуществляется в порядке, установленном административным, гражданским и уголовным законодательством.

Так, говоря о защите авторского права и смежных прав в порядке административного производства, лектор обратил внимание на следующее: хотя максимальный размер санкции, предусмотренной статьей 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, небольшой (3400 грн), предопределяющим является то, что указанная норма предусматривает конфискацию незаконно изготовленной продукции, оборудования и материалов, предназначенных для ее изготовления.

В свою очередь порядок защиты авторского права и смежных прав в сети интернет регламентирован статьей 52-1 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», а также международными актами, в том числе американским законодательством, позволяющим написание жалоб в порядке, предусмотренном правилами пользователя социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, Youtube, что делает возможным удаление контента или блокирование страницы. «Это очень действенный способ, особенно в случае, если клиент не преследует цели получения материальной компенсации», — подчеркнул Владислав Белоцкий. Также он обратил внимание, что заявки в порядке статьи 52-1 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», направленные собственнику сайта или хостинга, должны составляться исключительно адвокатом.

Лектор ознакомил слушателей со способами доказывания нарушения прав в интернете. В частности, скриншот интернет-страницы может быть доказательством нарушения для суда лишь в случае отсутствия возражений оппонентов. Также украинское законодательство о нотариате не предусматривает опции фиксирования содержания веб-страницы. «Сегодня лишь две страны на законодательном уровне ввели такую услугу нотариуса — это Российская Федерация и Республика Беларусь. И такие доказательства в соответствии с Соглашением стран СНГ от 20 марта 1992 года будут приняты украинскими судами», — подчеркнул лектор. Еще одним способом фиксации нарушений авторского права и смежных прав является использование веб-архивов. В частности, суды используют сервисы Archive.org и WaybackMachine, и подтверждением тому являются решения Хозяйственного суда г.Киева по делам №59/230 и №910/1186/16.

По словам лектора, суды принимают как доказательство и протокол осмотра веб-страницы на основании права адвоката собирать сведения в соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об адвокатуре». Что же касается проведения экспертизы, то в экспертном выводе обязательно должно быть указано, что эксперт предупрежден об ответственности. В противном случае суды не принимают такой вывод. Вместе с тем суд вправе сам провести осмотр содержания веб-страницы на предмет нарушения авторского права и смежных прав.