Сегодня 15 марта 2019 года, 18:47

МЭРТ разработал ряд нормативных актов относительно аттестации патентных поверенных

Министерством экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) на общественное обсуждение вынесен проект Приказа «О вопросах аттестации представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных)».

Документом предлагается утвердить ряд положений: об аттестационной и апелляционной комиссиях МЭРТ, и о Государственном реестре представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных).

Документом предлагается определить полномочия Аттестационной комиссии, процедуру рассмотрения заявлений лиц, которые намерены заниматься деятельностью представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных), порядок аттестации патентных поверенных, полномочия Апелляционной комиссии, процедуру рассмотрения жалоб кандидатов в патентные поверенные решения Аттестационной комиссии об отказе допуска к экзаменам или аттестации и жалоб на действия патентных поверенных, порядок ведения Государственного реестра представителей по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных) и выдачи свидетельств представителям по делам интеллектуальной собственности (патентным поверенным).

Непосредственно комиссии создаются МЭРТ в соответствии с Положением о представителях по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных), утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 10 августа 1994 года № 545 (с изменениями) (далее – Положение).

Кроме того, предлагается установить, что решения Аттестационной комиссии (кроме решений по аттестации или отказе в аттестации кандидатов как патентных поверенных, которые принимаются двумя третями от присутствующих на заседании ее членов) принимаются простым большинством присутствующих на заседании ее членов. Решение же комиссии об аттестации или отказе в аттестации кандидата как патентного поверенного утверждаются приказом Минэкономразвития.

Также в проекте Положения об Аттестационной комиссии прописывается перечень документов, которые должен подать кандидат в патентные поверенные вместе с заявлением.

При этом отмечается, что документом, который подтверждает опыт работы, является копия трудовой книжки (для военнослужащих – послужной список). Опыт работы учитывается как по основному месту работы, так и по совместительству.

Аттестационная комиссия принимает решение об отказе в допуске кандидата в патентные поверенные к квалификационным экзаменам в случае:

- если он не является гражданином Украины

- если он не имеет постоянного места жительства в Украине;

- если он не имеет или не смог подтвердить документально наличие полного высшего образования и / или полного высшего образования в сфере охраны интеллектуальной собственности;

- если он не имеет или не смог подтвердить документально не менее чем пятилетний опыт практической работы в области охраны интеллектуальной собственности;

- если он является работником Минэкономразвития или работником учреждения, входит в государственную систему правовой охраны интеллектуальной собственности, или лицом, которому деятельность патентного поверенного запрещена законодательством;

- если не истек 12-месячный срок с даты принятия аттестационной комиссией решения об отказе в аттестации кандидата в патентные поверенные как патентного поверенного.

Кандидат в патентные поверенные, который не допущен к квалификационным экзаменам, после устранения причины отказа может повторно подать документы в Минэкономразвития.

Не позднее, чем за две недели до начала проведения квалификационных экзаменов Аттестационная комиссия направляет кандидатам в патентные поверенные, которые допущены к квалификационным экзаменам, сообщение о дате, времени и месте их проведения.

Непосредственно квалификационные экзамены проводятся не реже раза в год. При этом решение Аттестационной комиссии об отказе в аттестации по всем или некоторым заявленным кандидатом в патентные поверенные специализациями могут быть обжалованы им в апелляционную комиссию Минэкономразвития в месячный срок, отсчитывая от даты принятия соответствующего решения аттестационной комиссией.