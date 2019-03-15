Сегодня 15 марта 2019 года, 15:44

ОКУ не является аналогом налогового органа в сфере сбора роялти, считает управляющий партнер AO Intelkrafts Сергей Хлебников

Практическим вопросам сотрудничества с организациями коллективного управления (ОКУ) была посвящена лекция управляющего партнера AO Intelkrafts Сергея Хлебникова в рамках курса LHS, посвященного авторскому праву и смежным правам.

В частности, лектор обратил внимание на то, что ОКУ является неприбыльной организацией, образуется в организационно-правовой форме общественного объединения (общественная организация или общественный союз) со статусом юридического лица, единственным видом деятельности, которой является выполнение задач и функций, определенных в законе о коллективном управлении. При этом учредителями таких организаций могут быть исключительно правообладатели.

Также Сергей Хлебников подчеркнул, что ОКУ не является аналогом налогового органа в сфере сбора роялти, а по сути выступает частным посредником в сфере сбора и распределения роялти.

Что же касается сотрудничества, то оно происходит в двух основных направлениях — между правообладателями и ОКУ, а также между пользователями авторского права и смежных прав и такими организациями.

Если говорить о первом виде сотрудничества, то задача ОКУ состоит в аккумулировании имущественных авторского права и смежных прав путем заключения договоров об управлении имущественными правами с правообладателями. «И чем больше имущественных прав находится в управлении ОКУ, тем больше она является репрезентативной и влиятельной», — подчеркнул Сергей Хлебников.

По его словам, сотрудничество между правообладателями и ОКУ должно строиться на основании прозрачности структуры ОКУ, влияния правообладателей на деятельность такой организации и непосредственного вхождения правообладателей в состав ее структуры.

С другой стороны, задачей ОКУ является аккумулирование средств (роялти), то есть сбор вознаграждения от пользователей авторского права и смежных прав в различных сферах. И чем больше роялти собрано в рамках установленных тарифов, тем эффективнее управление имущественными правами. Сотрудничество между пользователями и ОКУ происходит на основании донесения со стороны ОКУ до пользователей действующих требований законодательства по уплате роялти, осуществления последними прозрачных выплат вознаграждения и неприменения «схем» уклонения от уплаты роялти или искусственного занижения его базы начисления.

Как отметил лектор, важно правильное понимание пользователем сферы деятельности, в которой он взаимодействует с организациями коллективного управления. К примеру, неверная оценка способа использования музыкальных произведений как публичное сообщение и выплата вознаграждения за такой способ использования, не освободит лицо от уплаты роялти за публичное исполнение, если оно применяет именно такой способ использования произведений.

«При использовании музыки в публичном заведении необходимо помнить, что пользователь одновременно использует как авторское право, так и смежные права. И на каждое из них он должен получить разрешение», — подчеркнул лектор.

Также Сергей Хлебников рассказал об актуальной судебной практике по делам при участии организаций коллективного управления. Он подчеркнул, что при обращении в суд такие организации не выступают истцами по делу, а представляют интересы истца. Таким образом, им нужно лишь предоставить доказательства управления имущественными правами правообладателя.

Среди классических ошибок ответчиков лектор выделил следующие: как правило, ответчики считают, что именно на истцов возложена обязанность доказывания их вины в судебных спорах о взыскании компенсации за нарушение имущественных авторского и (или) смежных прав, а любой договор, заключенный с определенным контрагентом, может их защитить от исков.