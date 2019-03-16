Сегодня 16 марта 2019 года, 08:43

Open Mind Conference 2019 — центральное инвестиционное мероприятие для игроков рынка недвижимости

Open Mind Conference 2019 открыла бизнес-сезон на рынке недвижимости Украины, собрав 11 февраля в киевском Premier Palace Hotel около 200 гостей — представителей инвестиционных, девелоперских и консалтинговых компаний, финансовых учреждений, отраслевых агентств и объединений, игроков смежных сегментов, а также специализированных и деловых СМИ. Организатором мероприятия выступил ведущий В2В-журнал на рынке недвижимости Украины Commercial Property.

В деловой программе приняли участие около 40 экспертов — представители Совета бизнес-омбудсмена в Украине, Soul Partners, CBRE Ukraine, Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты, Arricano Real Estate Plc, Cushman & Wakefield в Украине, Офиса эффективного регулирования (BRDO), EY в Украине, Colliers International (Украина), City Capital Group, UTG, NAI Ukraine, DEOL Partners, CВМForum, компании «Медицинский Конструктор», ЮФ «Антика», «НЕСТ», Innovation District LVIV, Ассоциации «Объединение финансовых учреждений», iC consulenten в Украине, Advansys, Design Hub International, СР Communication Agency, Dragon Capital Property Management, «Торонто-Киев», Focus Estate Fund и другие.

В ходе Open Mind Conference игроки рынка дали оценку проводимым в Украине реформам и их влиянию на бизнес-среду и рынок инвестиций, презентовали уникальные аналитические исследования и обозначили перспективы различных сегментов недвижимости Украины для локальных и зарубежных инвесторов, обсудили, какие нишевые сегменты открывают новые возможности для девелоперов, поделились прогнозами на будущее. Отдельное внимание было уделено продаже непрофильных активов — недвижимости, земельных участков, находящихся в портфелях Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ПАО «Альфа-Банк Украина», условиям сотрудничества Европейского банка реконструкции и развития с игроками рынка недвижимости, ипотечным программам банка «ГЛОБУС» и застройщиков, а также такому альтернативному источнику инвестиций, как криптовалюта.

Open Mind Conference поддержали:

партнеры — Colliers International (Украина), Grand Admiral Resort & SPA,

партнер сессии «Диверсификация инвестиционного портфеля. Нишевые сегменты» — компания «Медицинский Конструктор»,

декоративный партнер — MOSS Décor,

образовательный партнер — CP School,

премиальная минеральная вода — Karpatika Mineral Water.

Зону для переговоров предоставила компания Magnate Design Centre.