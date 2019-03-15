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ГБР проверит директора НАБУ на причастность к сокрытию схем в «Укроборонпроме»

15 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Государственное бюро расследований (ГБР) проверит возможную причастность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в «Укроборонпроме». Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отметим, что ГБР сейчас ведет дело о взятках, которые могли получить силовики за закрытие дел против компаний, которые участвовали в схемах в оборонной сфере.

«Мы будем исследовать все факты, и будем проверять все обстоятельства, о которых нам будет известно. Конечно, вопросы у нас будут не только к детективам, что не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки. В частности, юридическая оценка будет предоставляться действиям и руководителей структурных подразделений НАБУ, и руководству», – сказал он.

Напомним, в расследовании программы «Наші гроші» говорилось о том, что НАБУ, СБУ, ГПУ и ГФС были задействованы в схемах хищения в «Укроборонпроме», а именно брали взятки от главных фигурантов дела.

В ГПУ отреагировали и заявили, что взятки не брали. В СБУ заявили, что уже идет суд на их сотрудником, который был замешан в схемах. НАБУ назвало ошибочными выводы журналистов. Также со стороны новосозданного Государственного бюро расследований было заявление, что оно выяснит роль следственных органов в коррупции в оборонной сфере.

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