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США: руководство Volkswagen обвиняют в мошенничестве

18 марта 2019 года Источник:Pravo.ru

Власти США обвинили Volkswagen и его экс-гендиректора в мошенничестве, передает Pravo.ru. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что автоконцерн и его бывший гендиректор Мартин Винтеркорн обманули американских инвесторов.

На сайте SEC опубликовано заявление, в котором указывается, что комиссия обвиняет Volkswagen и Винтеркорна в мошенничестве. По данным SEC, Volkswagen в 2014—2015 годах выпустил ценные бумаги на 13 млрд долларов США, но при этом руководство компании умолчало о реальных показателях выбросов вредных веществ более чем 500 000 автомобилей. В итоге Volkswagen получил инвестиции, выпустив ценные бумаги с завышенной оценкой, указывает SEC. Регулятор подал иск и требует возместить деньги, полученные преступным путем.

Reuters пишет, что концерн назвал эти обвинения «юридически и фактически ошибочными», указав, что инвесторы не пострадали и получили все выплаты.

Летом прошлого года суд в Германии оштрафовал Volkswagen на 1 млрд евро в рамках «дизельгейта». Тогда стало известно, что концерн для обхода экологических тестов в США на протяжении нескольких лет устанавливал на дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.

Винтеркорн покинул свой пост после начала проблем с «дизельгейтом» — в сентябре 2015 года. В декабре 2017-го бывшего топ-менеджера Volkswagen в США Оливера Шмидта приговорили к семи годам тюрьмы по «дизельгейту»: суд признал его виновным в сговоре с целью ввести в заблуждение регулирующие органы США.

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