Максим Нефедов заявил, когда Украина сможет войти в ТОП-30 Doing Business

Украина может за два года войти в ТОП-30 Рейтинга легкости ведения бизнеса (Doing Business) по легкости ведения бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент «РБК-Украина».
Он призвал парламент поддержать два правительственных законопроекта, которые будут способствовать прорыву Украины в этом рейтинге.
«Я прошу Верховную Раду поддержать законопроекты № 8124 и №4650, и я абсолютно убежден, что нам удастся за 2-3 года войти в ТОП-30 стран мира по легкости ведения бизнеса. Это долг, который есть у Украины перед бизнесменами», – сообщил г-н Нефедов.
Напомним, ранее г-н Нефедов заявил, что Верховная Рада должна принять законопроект, который будет способствовать прорыву Украины в рейтинге Doing Business. По его словам, речь идет о законопроекте №8124 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу стимулирования инвестиционной деятельности в Украине».
Как писало «РБК-Украина» ранее, в конце октября 2018-го Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) Всемирного банка на пять пунктов.
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