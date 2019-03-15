Сегодня 15 марта 2019 года, 17:16

ГРС имеет опасения насчет новых правил техосмотра транспорта

Государственная регуляторная служба Украины критикует новые правила техосмотра транспорта.

14 марта с.г. в ГРС состоялось обсуждение проблем, связанных с техническими осмотрами транспортных средств. В частности, речь шла о постановлении Кабинета Министров Украины № 46 от 23 января 2019 года «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которая должна вступить в силу с 1 мая текущего года. Об этом сказано на сайте ГРС.

Заседание провел председатель Общественного совета при ГРС Сергей Доротич. Участие в заседании приняла председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

По словам перевозчиков, это постановление значительно ухудшит ситуацию на рынке проведения обязательного технического контроля. «С целью предотвращения остановки коммерческих транспортных средств украинских перевозчиков и введения реального переходного периода, перевозчики просят обратиться к Министерству внутренних дел Украины, Министерству инфраструктуры Украины и к Кабинету Министров Украины с предложением перенести срок введения в действие норм постановления КМУ №46 от 23 января 2019 года на конец текущего года, внести изменения в нее, направленные на гармонизацию украинского законодательства с нормами о проведении техосмотров в странах-членах ЕС», – отмечает в член Общественного совета при ГРС, первый вице-президент общественной организации «Украинский транспортный союз» Владимир Балин.

Стоит заметить, что на 27 февраля 2019 года в Киевской, Николаевской и Кировоградской областях вообще отсутствуют уполномоченные субъекты обязательного технического контроля (ОТК), о чем свидетельствует информация на карте, обнародованном на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, подчеркнули в ГРС.

По словам перевозчиков, по всей территории Украины образовались очереди из коммерческих транспортных средств (от двух до пяти дней, в некоторых случаях перевозчикам предлагают записываться за 12 суток), что делает невозможным работу перевозчиков, вызывая простой, дополнительные финансовые расходы и способствует расцвету коррупции при ОТК ТС . Это может привести к автотранспортному коллапсу в стране.

Как считают в Службе, введение в действие постановления № 46 приведет к полной остановке транспортной отрасли и к огромному увеличению коррупционной составляющей, а также есть риск, что Украинская свидетельства прохождения ТО не будут признаны западными странами, поскольку выданы лабораториями, а не инспекционными органами, поэтому отсрочка вступления в действие постановления № 46, с последующим внесением в нее, является жизненно необходимым для функционирования транспортной отрасли.

ГРС обратится к профильным министерством с требованием провести комплексную дерегуляцию этой сферы. Введенные правила, по мнению председателя ГРС Ксении Ляпиной, создают коррупционные риски и коллапс на рынке.