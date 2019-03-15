Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 марта 2019 года, 17:16

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГРС имеет опасения насчет новых правил техосмотра транспорта

15 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Государственная регуляторная служба Украины критикует новые правила техосмотра транспорта.

14 марта с.г. в ГРС состоялось обсуждение проблем, связанных с техническими осмотрами транспортных средств. В частности, речь шла о постановлении Кабинета Министров Украины № 46 от 23 января 2019 года «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которая должна вступить в силу с 1 мая текущего года. Об этом сказано на сайте ГРС.

Заседание провел председатель Общественного совета при ГРС Сергей Доротич. Участие в заседании приняла председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

По словам перевозчиков, это постановление значительно ухудшит ситуацию на рынке проведения обязательного технического контроля. «С целью предотвращения остановки коммерческих транспортных средств украинских перевозчиков и введения реального переходного периода, перевозчики просят обратиться к Министерству внутренних дел Украины, Министерству инфраструктуры Украины и к Кабинету Министров Украины с предложением перенести срок введения в действие норм постановления КМУ №46 от 23 января 2019 года на конец текущего года, внести изменения в нее, направленные на гармонизацию украинского законодательства с нормами о проведении техосмотров в странах-членах ЕС», – отмечает в член Общественного совета при ГРС, первый вице-президент общественной организации «Украинский транспортный союз» Владимир Балин.

Стоит заметить, что на 27 февраля 2019 года в Киевской, Николаевской и Кировоградской областях вообще отсутствуют уполномоченные субъекты обязательного технического контроля (ОТК), о чем свидетельствует информация на карте, обнародованном на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, подчеркнули в ГРС.

По словам перевозчиков, по всей территории Украины образовались очереди из коммерческих транспортных средств (от двух до пяти дней, в некоторых случаях перевозчикам предлагают записываться за 12 суток), что делает невозможным работу перевозчиков, вызывая простой, дополнительные финансовые расходы и способствует расцвету коррупции при ОТК ТС . Это может привести к автотранспортному коллапсу в стране.

Как считают в Службе, введение в действие постановления № 46 приведет к полной остановке транспортной отрасли и к огромному увеличению коррупционной составляющей, а также есть риск, что Украинская свидетельства прохождения ТО не будут признаны западными странами, поскольку выданы лабораториями, а не инспекционными органами, поэтому отсрочка вступления в действие постановления № 46, с последующим внесением в нее, является жизненно необходимым для функционирования транспортной отрасли.

ГРС обратится к профильным министерством с требованием провести комплексную дерегуляцию этой сферы. Введенные правила, по мнению председателя ГРС Ксении Ляпиной, создают коррупционные риски и коллапс на рынке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1107) от 12/03/19 Свежий номер

Медицинское право и фармацевтика

№ 11 (1107)
Государство и юристы

Уценить по достоинству

Отрасли практики

Заняться буллингом

Судебная практика

Свежий срок

Тема номера:

Эффект продукции

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом