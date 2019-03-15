Сегодня 15 марта 2019 года, 15:44

НАБУ не «отсиживалось». Нацбюро отвечает на заявление о хищениях в ОПК

Национальное антикоррупционное бюро Украины отвергает заявления о причастности к хищениям в оборонной сфере. Позиция Бюро опубликована на официальном сайте по ссылке. «В последней части расследования Леси Ивановой и BIHUS.INFO выдвинули НАБУ обвинения в ангажированности и сотрудничестве с компаниями, которые «паразитируют» на закупках в оборонном комплексе. Бюро уважает работу журналистов-расследователей. В то же время, сюжет содержит неточности, а, порой, и манипуляции», – отмечается в сообщении.

Заявление НАБУ представляет комментарии по отдельным тезисам журналистов-расследователей.

- «В декабря 2016 года НАБУ вычеркнуло из списка фиктивных (рисковых) фирм «Оптимумспецдеталь» для «Укроборонпрома»

Это не так. НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать справки о фиктивности. Так же, как и формировать или вести перечень / реестр компаний, являются фиктивными. Этим занимаются совсем другие органы. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 годов ГК «Укроборонпром» неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить информацию о компаниях-контрагентах. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал «Укроборонпром».

- «НАБУ ничего не делало в расследовании три года, дело лежала и пылилась»

К такому выводу можно прийти, если руководствоваться реестром судебных решений. Но этот реестр кроме открытой, имеет еще и закрытую часть. Она содержит большинство постановлений по следственных действий по уголовным производствах по расследованию преступлений в оборонной сфере. В течение 2017-2019 годов в деле, упомянутой журналистами, – говорится уголовное производство по факту завладения денежными средствами ГП «Харьковский бронетанковый завод» при поставке в течение 2014-2016 гг. Запчастей и комплектующих к бронетанковой технике, путем составления и выдачи заведомо ложных документов о поставку материальных ценностей – детективами НАБУ проведено около 80 процессуальных и следственных действий. Получено более 20 временных доступов, изъято оригиналы документов о хозяйственно-правовые отношения между государственным предприятием и его контрагентами (в т.ч. с упомянутыми в сюжете Леси Ивановой), допрошено должностных лиц как частных компаний, так и государственного предприятия.

«НАБУ не «отсиживалось», а эти три года расследовало коррупцию в оборонной сфере. Уже привлечены к ответственности за коррупционные преступления в оборонке ряд топ-чиновников. Среди них: заместитель министра обороны, начальник бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины, руководство Львовского бронетанкового завода, госкомпании «Спецтехноэкспорт» (входит в состав «Укроборонпрома»). Кстати, эти уголовные производства расследовали 11 детективов, которые кроме ОПК осуществляют следствие в ряде других сфер», – заявили в Нацбюро.

« Также отмечаем, что ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток и для нас подтвердить это законным путем – дело чести. Именно поэтому Управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последней части журналистского расследования о коррупции в Государственном концерне «Укроборонпром» начато служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами опубликованного сюжета. В настоящее время служебное расследование продолжается», – подытожили в НАБУ.