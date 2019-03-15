ГФС не вправе налагать админарест, если существует спор с налогоплательщиком

Административные суды отказывают в подтверждении административного ареста имущества налогоплательщика, если между ГФС и юрлицом существует спор о праве.
Так, 13 марта 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу ГУ ГФС г. Киева на определение Окружного административного суда г. Киева от отказе в открытии производства по заявлению ГУ ГФС в г. Киеве к ООО «Европромкомплект» о подтверждении обоснованности административного ареста имущества налогоплательщика.
Суды ссылались на то, что факт обжалования приказа, которым ООО отказало в допуске сотрудников ГФС к проведению налоговой проверки, который стал причиной для наложенного ареста и последующего обращения в суд для подтверждения его обоснованности, однозначно свидетельствует о наличии спора о праве между ГФС и налогоплательщиком.
Правовая позиция ООО на стадии рассмотрения апелляционной жалобы была подготовлена юристами юридическо-консалтинговой группы Kovalska&partners.
Сохранить:
Контакты:
Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!
«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: