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ГФС не вправе налагать админарест, если существует спор с налогоплательщиком

15 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Административные суды отказывают в подтверждении административного ареста имущества налогоплательщика, если между ГФС и юрлицом существует спор о праве.

Так, 13 марта 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу ГУ ГФС г. Киева на определение Окружного административного суда г. Киева от отказе в открытии производства по заявлению ГУ ГФС в г. Киеве к ООО «Европромкомплект» о подтверждении обоснованности административного ареста имущества налогоплательщика.

Суды ссылались на то, что факт обжалования приказа, которым ООО отказало в допуске сотрудников ГФС к проведению налоговой проверки, который стал причиной для наложенного ареста и последующего обращения в суд для подтверждения его обоснованности, однозначно свидетельствует о наличии спора о праве между ГФС и налогоплательщиком.

Правовая позиция ООО на стадии рассмотрения апелляционной жалобы была подготовлена юристами юридическо-консалтинговой группы Kovalska&partners.

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