Сегодня 15 марта 2019 года, 12:42

II Судебный форум ААУ: судьи и адвокаты говорят о ключевых отличиях старого и нового «верховного» правосудия

Пятничное утро Ассоциации адвокатуры Украины (ААУ) началось с масштабного и профессионального мероприятия по обсуждению современного состояния и перспектив судебной системы Украины — II Судебного форума ААУ. Мероприятие проходит в Международном конгрес-центре «Украинский дом». Традиционно с приветственным словом выступила Президент ААУ Зоя Ярош, представители партнеров форума Олег Малиневский партнер ЮК EQUITY, председатель комитета ААУ по судебной практике, а также Григорий Павленко, адвокат Pavlenko Legal Group. В этом году, мероприятие пробрело новый формат его проведения: участники проведут не только дискуссионные сессии, но и бутик-конференции по актуальным направлениям судебной практики.

Первая сессия форума была посвящена адвокатско-судейскому взгляду на философию правосудия в действии, которую модерировал Олег Малиневский. Участники дискуссии в частности говорили о том, изменилось ли моральное отношение судей к тем судебным делам, которые они рассматривают и как реформировалось правосудие после начала работы нового Верховного Суда (ВС).

«ВС выступил платформой для ментальных изменений в правосудии», – начал говорить Олег Ткачук, председатель Совета судей, судья Большой палаты (БП) ВС и упомянул, что год назад на I Судебном форуме ААУ эксперты говорили еще о запуске в работу нового Верховного Суда и начале действия новых процессуальных кодексов. «Тогда все возлагали большие надежды на качественную работу судей и справедливые решения. Бесспорно, самым показательным является первый год работы, и на сегодня каждый имеет собственные впечатления от того, стало ли лучшим правосудие», – продолжил спикер. Судья отметил, что во вновь созданный ВС на должности судей пришли работать новые лица – ученые, адвокаты, что существенно отразилось на правосудии и прежде всего это стало заметно по содержанию судебных решений. «Для изменения философии правосудия нужно изменить свое отношение к правосудию, а судейскому сообществу все еще стоит наработать корпоративное единство, которого им всегда не хватало», – завершил г-н Ткачук. Продолжая обсуждение, секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспеник очертил ключевые отличия старого и нового «верховного правосудия» рассказав о том, что стало с правовыми позициями ВС Украины после запуска в работу нового ВС. «Правовые позиции ВС Украины были обязательными для соблюдения всеми судебными инстанциями, однако реформа процессуального законодательства дала ВС возможность отхода от правовых позиций ВСУ, посредством обращения с соответствующими предложениями к Большой Палате (БП) ВС», – рассказал г-н Луспеник.

Елена Кибенко, судья БП ВС, поделилась своим мнением о том, имеет ли место унификация судебной практики Верховным Судом. «Устоявшаяся и единая судебная практика является постоянной дилеммой, которая не позволяет развитию новых правовых позиций», – отметила спикер. По ее мнению, разные суды могут прийти к неодинаковым, но рациональным и обоснованным выводам в отношении похожего юридического вопроса. Вместе с тем единство судебной практики может поспособствовать меньшему количеству обращений в суд, так как стороны заранее могут знать о решении суда, ссылаясь на тот или иной устоявшийся правовой подход. Иной вопрос, подлежащий обсуждению, касался унифицированной формы судебного решения ВС. Александра Яновская, судья БП ВС, обратила внимание, что не все судьи воспринимают новую форму судебного решения позитивно и посоветовала обращаться со своими замечаниями и предложениями по усовершенствованию его формы и содержания. К дискуссии присоединились также народный депутат Украины Георгий Логвинский и управляющий партнер ESQUIRES Александр Шкелебей, которые рассказали об адвокатуре в условиях нового ВС.