АМКУ позволил OTP приобрести акции SOCIETE GENERALE в Сербии

Антимонопольный комитет Украины публикует информацию о свежих решениях и распоряжениях.
В частности, было предоставлено разрешение компании «OTP Bank Nyrt.» ( Будапешт, Венгрия) на приобретение акций компании «SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD» (Белград-Нови-Београд, Сербия), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.
Предоставлено разрешение компании «OTP Bank Nyrt.» (Будапешт, Венгрия) на приобретение акций компании «SOCIETE GENERALE OSIGURANJE ADO BEOGRAD» (Белград-Нови-Београд, Сербия), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.
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