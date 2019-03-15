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АМКУ позволил OTP приобрести акции SOCIETE GENERALE в Сербии

15 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комитет Украины публикует информацию о свежих решениях и распоряжениях.

В частности, было предоставлено разрешение компании «OTP Bank Nyrt.» ( Будапешт, Венгрия) на приобретение акций компании «SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD» (Белград-Нови-Београд, Сербия), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Предоставлено разрешение компании «OTP Bank Nyrt.» (Будапешт, Венгрия) на приобретение акций компании «SOCIETE GENERALE OSIGURANJE ADO BEOGRAD» (Белград-Нови-Београд, Сербия), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

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