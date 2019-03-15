Сегодня 15 марта 2019 года, 14:12

Доклад ООН упоминает факты препятствования адвокатам в Украине и Крыму

Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине, описывающей события с 16 ноября 2018 года до 15 февраля 2019 года, содержит факты нарушений прав адвокатов.

Об этом пишут на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины по ссылке.

УВКПЧ продолжило документировать случаи вмешательства членов крайне правых групп в уголовные производства по делам, связанным с конфликтом, и резонансных уголовных делах, путем запугивания судей, обвиняемых и их адвокатов. В трех задокументированных случаях члены крайне правых групп сорвали судебные заседания, словесно оскорбляя судей и обвиняемых. В одном случае они избили обвиняемого по делу, связанному с конфликтом, рядом с залом суда, но полиция не остановила это избиение. В противном случае, не связанном с вышеупомянутым, был подожжен автомобиль Валентина Рыбина, адвоката, известного тем, что он защищает лиц, задержанных в связи с конфликтом. По словам г-на Рыбина, полиция не спешит с расследованием этого нападения.

В докладе упоминается осуждения адвоката Эмиля Кубердинова к административному аресту сроком на пять суток за распространение экстремистских символов через социальную сеть. Курбединов вышел на свободу 11 грудня, полностью отбыв срок ареста. УВКПЧ отмечает, что осуждение Курбединова стало продолжением серии предыдущих инцидентов, свидетельствует о системном характере умышленного запугивания, препятствования, преследований или вмешательства российских властей в Крыму в его профессиональной деятельности. В 2017 году он также был подвергнут судебному преследованию за посты в социальных сетях. 6 ноября 2018 полиция ворвалась в его офис в Симферополе, чтобы вручить ему «официальное предупреждение» не заниматься экстремистской деятельностью. УВКПЧ обеспокоено тем, что в этот раз обвинения в экстремизме могут быть использованы для формального лишения Курбединова права заниматься адвокатской практикой в Крыму. 18 декабря Министерство юстиции Крыма предъявило требование коллегии адвокатов Симферополя аннулировать членство Курбединова, что может привести к лишению его права заниматься адвокатской деятельностью.

Управление Верховного комиссара по правам человека рекомендует Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам принять меры для прекращения любых актов вмешательства в деятельность юристов, нападений на адвокатов и попыток давления на судей, а также для привлечения к ответственности за эти действия; осудить все акты насилия и безотлагательно, беспристрастно и эффективно расследовать все жестокие нападения на сотрудников средств массовой информации, гражданских и политических активистов, правозащитников, политических партиях и адвокатов. Во время начальной квалификации правонарушений и расследования этих нападений должны учитываться мотивы правонарушителей и другие отягчающие обстоятельства