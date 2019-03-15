НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% и объяснил мотивы

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. Жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции до цели 5% в 2020 году.
Об этом сказано на сайте регулятора.
Как отмечается, замедлению инфляции способствовала жесткая монетарная политика Национального банка. В частности, она стала одной из причин укрепления курса гривны. В свою очередь, укрепление курса сказалось на ценах импортируемых товаров и товаров со значительной импортной составляющей.
Кроме того, последовательность монетарной политики, направленной на снижение инфляции, вместе с ситуацией на валютном рынке способствовали постепенному улучшению инфляционных ожиданий. Это приводит к повышению процентных ставок в реальном измерении и соответственно обеспечивает жесткие монетарные условия, необходимые для снижения инфляции.
Этот прогноз актуален даже с учетом появления новой информации со времени предыдущего заседания Правления по монетарной политике.
«С одной стороны, на ближайшие месяцы запланированные повышения социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффекты этих отдельных факторов незначительны, совокупное их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов», – сообщается на сайте НБУ.
С другой стороны, существенное укрепление обменного курса гривны, чем заложено в текущий прогноз, наоборот способствует замедлению инфляции.
В то же время, оставляя учетную ставку без изменений, Правление Национального банка видит возможности для ее снижения в дальнейшем. Сроки перехода к циклу снижения учетной ставки будут зависеть от того, насколько устойчивым будет ослабление инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий. При этом дальнейшая динамика учетной ставки будет базироваться на обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка, который будет обнародован в апреле.
Сохранение учетной ставки на уровне 18% утвержденное Решением Правления Национального банка Украины от 14 марта 2019 года № 199-рш «О размере учетной ставки».
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