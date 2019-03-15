Сегодня 15 марта 2019 года, 17:16

ЕС ввел санкции против российских силовиков, работающих в оккупированном Крыму

Европейский Союз (ЕС) внес в санкционный список восемь человек из-за инцидента в Керченском проливе, говорится в официальном журнале Евросоюза.

В список вошли: начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, командир корабля «Дон» Алексей Саляев, командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын, начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму Алексей Шатохин, начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Руслан Ромашкин и командир корабля «Суздалец» Сергей Щербаков.

Также ЕС решил продлить еще на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении тех, кого считают ответственными за конфликт на юго-востоке Украины.

Фигурантам санкционного списка ЕС запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к его банковской системе.

Напомним: 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что они незаконно пересекли российскую границу. Всех украинских моряков арестовали до апреля.