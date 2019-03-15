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Выпускникам каких юридических вузов готовы платить больше?

15 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Журнал «Деньги» обнародовал «зарплатный рейтинг» выпускников юридических факультетов и учебных заведений. Факультет юридических наук НаУКМА получил 9 баллов из 10 возможных и в очередной раз возглавил рейтинг. В 2017 году данное учреждение оказалось на 3-м месте.

«Могилянским юристам готовы платить больше, чем выпускникам других заведений», — с гордостью сообщает Facebook-страница «Факультет юридических наук НаУКМА». 9 баллов означает, что почти каждый работодатель готов взять KMA Law Alumni на работу и платить больше, чем в среднем платят юристам, добавили в учреждении.

Вузы расположились следующим образом:

1) Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (9,00)

2) КНУ им. Тараса Шевченко (8,77)

3) Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого (8,31)

4) Одесская национальная юридическая академия (7,54)

5) Львовский национальный университет им. Ивана Франко (7,46)

6) Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана (7,15)

7) Академия управления МВД Украины (6,54)

8) Национальный университет Государственной налоговой службы Украины (6,46)

9) Академия адвокатуры Украины (6,38)

10) Днепропетровский национальный университет (6,38).

Всего в рейтинге оказалось 21 учреждение.





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