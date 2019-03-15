Сегодня 15 марта 2019 года, 12:42

Эксперт: украинцы не спешат пользоваться электронными сервисами

Украинцы не спешат пользоваться государственными электронными сервисами, хотя к концу 2018 года на правительственном портале можно было получить онлайн порядка 119 услуг. С одной стороны, низкая их популярность объясняется слабой информированностью людей и невысокой IT-грамотностью.

Но есть и другая проблема — электронная идентификация граждан. Ведь чем сложнее услуга, тем сильнее чиновникам хочется быть уверенным, что они окажут ее нужному человеку. Одно дело предоставить физлицу выписку из реестра по конкретной компании, совсем другое — открыть банковский счет или переоформить права.

Почему украинцы не торопятся получать электронные подписи и что намерено делать правительство, чтобы мотивировать их пользоваться госуслугами онлайн, UBR.ua рассказал первый заместитель главы Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Алексей Выскуб.

«На конец прошлого года в Украине насчитывалось действующих 5 миллионов электронно-цифровых подписей. Причем это с учетом бизнеса. Мы понимаем, что бизнес охвачен ЭЦП на 100%, граждане — нет», — пояснил UBR.ua Алексей Выскуб.

Одной из причин такого положения вещей он считает несовершенство украинских процедур. В Европе люди не ходят в органы и ведомства с флешками за цифровой подписью, а получают ее автоматически в виде Mobile ID или ID паспорта. Закон же о ЭЦП работает в Украине с 2004 года, однако до сих пор прорыва в охвате граждан технологией не случилось. Чиновники возлагают надежду на скорый запуск нашими мобильщиками аналогичной технологии, а также выдачу украинцам ID-карт, которые с недавнего времени раздают не только по достижении 14 лет, но и при вклеивании фотографии в 25 и 45 лет.