В Новой Зеландии задержаны подозреваемые в убийстве 49 человек

Полицейские Новой Зеландии больше не ищут подозреваемых в стрельбе в двух мечетях страны, в результате которой погибли 49 человек, рассказал комиссар полиции страны Майк Буш. «В настоящий момент мы не ищем каких-либо конкретных лиц», — заявил господин Буш (цитата по «РИА Новости»).
Комиссар полиции уточнил, что одному из четырех задержанных предъявлены обвинения в убийстве. Мужчина, которому больше 20 лет, должен предстать перед судом 16 марта.
«Еще три человека задержаны, мы полагаем, что один человек из них, который был вооружен, может не иметь отношения к инциденту», — добавил господин Буш.
Ранее телеканал 1 News со ссылкой на источник в полиции Австралии сообщил, что стрельбу открыл уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант.
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