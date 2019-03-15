Сегодня 15 марта 2019 года, 12:42

В Новой Зеландии задержаны подозреваемые в убийстве 49 человек

Полицейские Новой Зеландии больше не ищут подозреваемых в стрельбе в двух мечетях страны, в результате которой погибли 49 человек, рассказал комиссар полиции страны Майк Буш. «В настоящий момент мы не ищем каких-либо конкретных лиц», — заявил господин Буш (цитата по «РИА Новости»).

Комиссар полиции уточнил, что одному из четырех задержанных предъявлены обвинения в убийстве. Мужчина, которому больше 20 лет, должен предстать перед судом 16 марта.

«Еще три человека задержаны, мы полагаем, что один человек из них, который был вооружен, может не иметь отношения к инциденту», — добавил господин Буш.

Ранее телеканал 1 News со ссылкой на источник в полиции Австралии сообщил, что стрельбу открыл уроженец австралийского города Графтон Брентон Таррант.