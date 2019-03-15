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Суд: многомиллионный штраф Укрспирту был назначен по ошибке

15 марта 2019 года Источник:Лига

Суд установил, что штраф Укрспирту в сумме 24 млн грн, начисленный Государственной фискальной службой (ГФС) в 2015 году, ошибочно завышен в 200 раз, сообщает пресс-служба госпредприятия.

За период с 2010 по 2015 год ГФС применила к Укрспирту финансовых санкций на общую сумму свыше 1,4 млрд грн.

Если взыскать даже 5% от вышеуказанной суммы, будет остановлена операционная деятельность предприятия и производство спирта, заявляют в компании.

Суды апелляционной и кассационной инстанций отменили уже четыре штрафа: на 20 млн грн, 65 млн грн, 173 млн, а также упоминаемый выше штраф на 24 млн грн.

"Имея ряд положительных решений, Укрспирт надеется на дальнейшее уменьшение массива штрафных санкций, которые были начислены предприятию, и делает все возможное для недопущения их взыскания и как следствие доведение предприятия до банкротства", - говорится в сообщении.

По итогам прошлого года предприятие нарастило чистую прибыль в 2 раза, до 22 млн грн и уплатило около 400 млн грн налогов, отмечают в компании.

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