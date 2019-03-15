Сегодня 15 марта 2019 года, 09:42

В честь Дня «Юрпрактики» участие во всех форумах издательства – 1000 грн

Ознакомьтесь со специальными условиями

15 марта мы традиционно отмечаем День «Юридической практики». А ведь, как известно, делать подарки еще приятнее, чем получать. Поэтому только с 15 по 17 марта 2019 года стоимость участия в форумах «Юрпрактики» — всего 1000 грн*.

Акционное предложение действует только при условии регистрации и оплаты участия в указанный период.

Мероприятия, на которые распространяется акция:

20.03.2019 – III Legal FMCG & Retail Forum

05.04.2019 – Международный уголовно-правовой форум

10.04.2019 – VI Международный налоговый форум

17.04.2019 – IV Форум по реструктуризации и банкротству

16.05.2019 – IV Форум по защите бизнеса

29.05.2019 – V Ukrainian Antitrust Forum

05.06.2019 – VI Международный форум по интеллектуальной собственности (IPF-2019)

12-13.06.2019 – VII Международный судебно-правовой форум*

11.09.2019 – IV Международный форум по исполнительному производству

18.09.2019 – IV International Compliance Forum

23.10.2019 – VII Ежегодный форум юрисконсультов *

30.10.2019 – II Legal Real Estate Forum

13.11.2019 – IV Legal Energy Forum

27.11.2019 –IV Legal TMT Forum

*Специальная стоимость участия в VII Международном судебно-правовом форуме (два дня) или в VII Ежегодном форуме юрисконсультов и Церемонии награждения победителей исследования «50 ведущих юрдепартаментов Украины» – 2000 грн.