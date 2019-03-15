15 марта мы традиционно отмечаем День «Юридической практики». А ведь, как известно, делать подарки еще приятнее, чем получать. Поэтому только с 15 по 17 марта 2019 года стоимость участия в форумах «Юрпрактики» — всего 1000 грн*.
Акционное предложение действует только при условии регистрации и оплаты участия в указанный период.
Мероприятия, на которые распространяется акция:
20.03.2019 – III Legal FMCG & Retail Forum
05.04.2019 – Международный уголовно-правовой форум
10.04.2019 – VI Международный налоговый форум
17.04.2019 – IV Форум по реструктуризации и банкротству
16.05.2019 – IV Форум по защите бизнеса
29.05.2019 – V Ukrainian Antitrust Forum
05.06.2019 – VI Международный форум по интеллектуальной собственности (IPF-2019)
12-13.06.2019 – VII Международный судебно-правовой форум*
11.09.2019 – IV Международный форум по исполнительному производству
18.09.2019 – IV International Compliance Forum
23.10.2019 – VII Ежегодный форум юрисконсультов *
30.10.2019 – II Legal Real Estate Forum
13.11.2019 – IV Legal Energy Forum
27.11.2019 –IV Legal TMT Forum
*Специальная стоимость участия в VII Международном судебно-правовом форуме (два дня) или в VII Ежегодном форуме юрисконсультов и Церемонии награждения победителей исследования «50 ведущих юрдепартаментов Украины» – 2000 грн.
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Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!
«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года
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