Сегодня 15 марта 2019 года, 09:42

Преимущества кипрской юрисдикции для украинского бизнеса обсудили на семинаре в LHS

В Legal High School состоялся семинар, организованный издательством «Юридическая практика», ЮФ «Антика» и Vizus Consulting Group (Кипр), на тему «Кипр: европейская юрисдикция для украинского бизнеса». Модератором семинара выступил Алексей Кот, управляющий партнер ЮФ «Антика», член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, д.ю.н. По его словам, Кипр является комфортной гаванью, через которую отстраиваются бизнесы. Кипрские компании имеют дополнительный ресурс, о котором не все знают. Ознакомлению с этими дополнительными ресурсами и был посвящен семинар.

Для того чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами кипрской юрисдикции, лучше всего стать гражданином Кипра. О программе получения гражданства рассказала Ирина Попова, управляющий директор Vizus Consulting Group. По ее словам, на Кипре действует программа для получения ПМЖ и гражданства. Ирина Попова ознакомила с особенностями этой программы и условиями, которым должны соответствовать соискатели.

Она перечислила документы, которые следует подать для получения кипрского гражданства, описала процедуру их подачи, назвала размер пошлин, подлежащих уплате в процессе получения гражданства, а также представила пошаговый алгоритм прохождения процедур, необходимых для получения гражданства в рамках инвестиционной программы. По ее словам, общий срок получения гражданства составляет семь месяцев, в течение шести месяцев рассматриваются документы.

Кроме того, Ирина Попова рассказала об изменениях требований к компаниям или физическим лицам, которые хотят открыть счет в кипрском банке. Лектор перечислила документы, которые нужно предоставить, рассказала о процедурах, которые потребуется пройти желающему открыть счет в кипрском банке, и обязательных проверках, осуществляемых комплаенс-департаментом банка.

Лектор также детально описала процедуру редомициляции — перемещения компаний из офшорных и низконалоговых юрисдикций на Кипр. В числе требований к компании, намеренной осуществить редомициляцию, — подтвержденное наличие офиса на Кипре.

О правовом регулировании инвестиций на Кипр по законодательству Украины рассказал Сергей Корниенко, партнер ЮФ «Антика». Он напомнил, что до февраля 2019 года вопросы инвестирования за рубеж регулировались законом об инвестиционной деятельности и постановлением КМУ, предусматривающим получение индивидуальной лицензии Национального банка Украины для такой операции, причем в получении лицензии НБУ мог и отказать. С февраля 2019 года в этой сфере действует Закон «О валюте и валютных операциях», которым определены меры защиты при валютных операциях, в том числе и при осуществлении инвестиций за рубеж.

Лектор детально проанализировал эти защитные меры, указав, что для физических лиц максимальная сумма для инвестирования за рубеж составляет до 50 тыс. евро в год. Инвестиция не должна быть связана с предпринимательской деятельностью. Для юридических лиц и физических лиц — предпринимателей лимит инвестиции ограничен 2 млн евро в год, и такая инвестиция должна быть направлена на осуществление хозяйственной деятельности. Альтернативные способы инвестирования, по словам докладчика, есть, но в каждом случае они разрабатываются индивидуально для каждой операции.