Сегодня 14 марта 2019 года, 18:19

Виктор Грищук избран членом Высшего совета правосудия

Виктор Грищук

Стали известны результаты волеизъявления делегатов съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений за избрание двух членов Высшего совета правосудия (ВСП) в рамках второго тура тайного голосования. Отметим, что положения Закона Украины «О Высшем совете правосудия» устанавливают ограничения для всех коллегиальных, неполитических субъектов формирования ВСП в этой части: окно возможностей волеизъявления ограничивается двумя турами голосования.

Результаты повторного тура голосования таковы: Андрей Василенко набрал 26 голосов, Виктор Грищук — 53, Дмитрий Журавлев — 35, Сергей Прилипко — 38. Таким образом, был избран только один член ВСП — Виктор Грищук, которому удалось заручиться необходимым уровнем поддержки делегатов (этот минимум — 49 голосов). Сразу же после объявления счетной комиссией результатов он принял присягу члена этого конституционного органа. Правда, приступить к исполнению полномочий члена ВСП он сможет только по завершении каденции кого-то из своих предшественников — нынешних членов этого конституционного органа Анатолия Мирошниченко и Андрея Бойко, срок полномочий которых истекает в конце апреля 2019 года.

Съезд завершил свою работу. Одно место в составе ВСП по квоте ученых-юристов останется вакантным на неопределенный срок.