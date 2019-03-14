Подан иск о признании противоправным съезда адвокатов Украины

БО «Благотворительный фонд Хилько» подан административный иск о признании противоправным и отмене решений съезда адвокатов Украины от 15 февраля 2019 года и Конференции адвокатов Киевской области от 26 января 2019 года.
Исковые требования фонда пока не известны. Однако, по данным Реестра судебных решений, истец уже обращался в Окружной админсуд Киева с заявлением о применении мер обеспечения иска, требуя запретить Национальной ассоциации адвокатов Украины включать в бюллетень для голосования за членов Высшего совета правосудия имена двух кандидатов. По всей видимости, речь идет о Павле Гречковском и Алексее Маловацком. 15 февраля с.г. в удовлетворении ходатайства было отказано.
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