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Сегодня 14 марта 2019 года, 16:45

Съезд ученых-юристов: в ходе первого тура голосования члены ВСП не избраны

Оглашены результаты тайного голосования делегатов съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений за избрание двух членов Высшего совета правосудия.

За восьмерку кандидатов голоса представителей вузов и научных учреждений разделились следующим образом:

Оксана Блаживская — 12 голосов «за»;

Андрей Василенко — 18 голосов «за»;

Виктор Грищук — 35 голосов «за»;

Дмитрий Журавлев — 29 голосов «за»;

Андрей Ковальчук — 16 голосов «за»;

Виталий Косович — 11 голосов «за»;

Олег Омельчук — 11 голосов «за»;

Сергей Прилипко — 38 голосов «за»;

Таким образом, голоса делегатов «рассеялись», и никто из претендентов не смог набрать необходимого количества голосов — минимум 49, поэтому будет проводиться повторный тур тайного голосования за четырех претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Во втором этапе кадровой гонки примут участие Сергей Прилипко, Виктор Грищук, Дмитрий Журавлев и Андрей Василенко.