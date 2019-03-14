Оглашены результаты тайного голосования делегатов съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений за избрание двух членов Высшего совета правосудия.
За восьмерку кандидатов голоса представителей вузов и научных учреждений разделились следующим образом:
Оксана Блаживская — 12 голосов «за»;
Андрей Василенко — 18 голосов «за»;
Виктор Грищук — 35 голосов «за»;
Дмитрий Журавлев — 29 голосов «за»;
Андрей Ковальчук — 16 голосов «за»;
Виталий Косович — 11 голосов «за»;
Олег Омельчук — 11 голосов «за»;
Сергей Прилипко — 38 голосов «за»;
Таким образом, голоса делегатов «рассеялись», и никто из претендентов не смог набрать необходимого количества голосов — минимум 49, поэтому будет проводиться повторный тур тайного голосования за четырех претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Во втором этапе кадровой гонки примут участие Сергей Прилипко, Виктор Грищук, Дмитрий Журавлев и Андрей Василенко.
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