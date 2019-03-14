Сегодня 14 марта 2019 года, 16:45

Слушатели LHS ознакомились с судебной практикой в области защиты авторского права и смежных прав в сети интернет

Прецедентные судебные решения в области защиты авторского права и смежных прав в сети интернет стали темой лекции Татьяны Харебавы, руководителя юридического департамента Sport Labs Group. Она рассмотрела вопросы защиты авторских прав на примере конкретных судебных дел, решения по которым можно считать модельными для сферы защиты авторского права и смежных прав в сети интернет.

В частности, исковые требования в одном из дел были мотивированы нарушением ответчиком имущественных авторских прав истца путем незаконного использования музыкального произведения в формате контента на сайте. После предъявления претензий правообладателя нарушитель просто удалил контент с сайта, однако не учел, что полностью удалить все следы в сети практически невозможно. Истец предоставил суду протокол осмотра и видеозапись содержания веб-сайта с возможностью прослушивания спорного произведения. Дело дошло только до апелляционной инстанции. Сейчас продолжается экспертиза, хотя решением Хозяйственного суда г.Киева иск удовлетворен частично.

Второе дело касалось цитирования музыкальных произведений. Исковые требования были мотивированы неправомерным (без предоставления соответствующего разрешения) включением ответчиком в телепередачу музыкальных произведений, ее размещением и доведением до всеобщего сведения на официальном интернет-сайте ответчика. Дело рассматривалось судами неоднократно (три круга). Хозяйственный суд г.Киева в удовлетворении исковых требований отказал полностью, и это решение поддержали и последующие инстанции. Суд пришел к выводу, что в спорном случае имело место использование музыкальных произведений в виде цитат (коротких отрывков) из опубликованных произведений в объеме, оправданном поставленной целью (во время рассказа или интервью с авторами/исполнителями музыкальных произведений с целью более полного информирования зрителей о творчестве соответствующего автора/исполнителя), с указанием в титрах телепередачи имен авторов и источников заимствования, что в соответствии с положениями статьи 21 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» не требует согласия автора или другого лица, которое имеет авторское право.

Следующий спор возник из договора о дизайне сайта. Исковые требования мотивированы неправомерным (без предоставления соответствующего разрешения) использованием ответчиком произведения изобразительного искусства (дизайна и айдентики веб-сайта). Сейчас дело дошло только до апелляционной инстанции, которая поддержала решение первой инстанции. Решением Хозяйственного суда г.Киева в удовлетворении исковых требований отказано полностью на основании того, что истцом не доказан внедоговорной характер его отношений с ответчиком без выплаты вознаграждения за использование спорного произведения изобразительного искусства. Кроме того, истцом не представлены доказательства, как выглядело произведение изобразительного искусства, переданное ответчику во исполнение договора.

Следующие кейсы, проанализированные лектором Legal High School, стали примером международного опыта. В частности, австралийская компания была владельцем сайта, который обеспечивал гиперссылки на файлы формата MP3 на другие веб-сайты, содержащие пиратский материал. Использование данных этого сайта было бесплатным, но нарушитель получал доход от размещения рекламы на нем. Суд признал ответчика виновным в нарушении авторского права, поскольку он имел возможность контролировать добавление ссылок и удалять их при необходимости.

Еще один кейс касался спора об использовании заголовков газеты таким образом, что пользователь имел доступ к ним без предварительного перехода на стартовую страницу. Суд вынес временный судебный запрет (interim interdict), которым установил, что в данном деле в понимании U.K. copyright law заголовки являются художественными произведениями, поэтому суд обязал нарушителя прекратить переход.

Лектор надеется, что эти решения пригодятся слушателям Legal High School при рассмотрении дел о защите авторских прав в сети интернет.