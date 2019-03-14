Сегодня 14 марта 2019 года, 16:45

Действенные методы борьбы с интернет-пиратством — в центре внимания слушателей LHS

Об эффективных стратегиях борьбы с онлайн-пиратством и практике блокирования контента рассказал слушателям Legal High School Богдан Дучак, соучредитель и партнер Axon Partners. Лектор отметил, что когда мы говорим об интернет-пиратстве, речь в первую очередь идет о нарушении авторских прав. По его словам, онлайн пиратство — это нарушение авторского права и смежных прав в сети интернет, когда объекты авторского права используются без разрешения правообладателя или когда разрешение получено, но авторское вознаграждение не выплачивается. По словам Богдана Дучака, торговое представительство министерства торговли США, анализирующее нарушения в области авторских прав, ежегодно публикует отчет, в котором отмечает страны, где авторское право нарушается. К сожалению, наша страна давно и уверенно занимает лидирующие места этого списка среди стран, где авторские права нарушаются чаще всего. Причин на самом деле несколько, среди них — отсутствие соответствующих органов контроля и использование (даже в государственных органах и учреждениях) нелицензионного программного обеспечения. По словам лектора, улучшить состояние дел в отрасли может создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Этот процесс сейчас продолжается.

Говоря о технических аспектах поиска нарушителя авторских прав в сети интернет, лектор отметил, что важно определить, где находится контент, нарушающий авторское право, и кто за него отвечает: владелец сайта, хостинг-провайдер или пользователь сайта.

Рассматривая юридический аспект поиска нарушителя авторского права, Богдан Дучак указал, что в соответствии со статьей 52-1 Закона Украины «О кинематографии, авторском праве и смежных правах» порядок прекращения нарушений авторского права и (или) смежных прав с использованием сети интернет применяется в отношении аудиовизуальных произведений, музыкальных произведений, компьютерных программ, видеограмм, фонограмм, передач (программ) организаций вещания только через посредничество адвоката. Эта норма позволяет сократить круг лиц, имеющих право подавать требование об изъятии контента, а привлечение адвоката к тому же позволяет подтвердить право правообладателя на такое требование.

Существенной проблемой для защиты авторского права в сети интернет являются вопросы юрисдикции владельца сайта и доказывание авторства объекта авторского права. Кроме того, авторство должно быть подтверждено документально, однако есть и другие способы доказывания права на объект.

Фиксация доказательств нарушения осуществляется в том числе и с помощью онлайн-сервисов, однако, по мнению лектора, такие онлайн-сервисы не обладают полным перечнем полномочий для осуществления своей деятельности. По словам лектора, доказательством нарушения может быть и распечатка страницы сайта-нарушителя, однако для суда экспертное заключение онлайн-сервиса относительно фиксации нарушения выглядит более убедительно.

Для защиты своих авторских прав в сети интернет Богдан Дучак советует писать претензии и жалобы непосредственно владельцам сайтов-нарушителей, а лучше — по процедуре DMCA к поисковой системе Google, что позволяет скрыть из результатов поиска сайт с пиратским контентом, и обращаться в суд за защитой авторских прав.

Альтернативным способом защиты является возможность технической блокировки пиратского контента, которая действует на платформе YouTube или Facebook. Если правообладатель размещает свой контент, в дальнейшем эти платформы будут сравнивать с ним все последующие загрузки похожего контента и в случае совпадения — блокировать его. Эффективным противодействием пиратству является также создание легальной возможности скачивать контент из сети, платя за это умеренные средства.