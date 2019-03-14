Сегодня 14 марта 2019 года, 15:12

Как определяется размер компенсации за нарушение авторских прав, рассказала слушателям LHS Виктория Сопильняк

О факторах, влияющих на размер компенсации, рассказала слушателям Legal High School Виктория Сопильняк, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова». Лектор напомнила, что компенсация — это средство ответственности за нарушение авторского права и смежных прав, применяемое вместо возмещения убытков или взыскания дохода. По словам г-жи Сопильняк, из-за сложности доказывания убытков, причиненных нарушением авторских прав, механизм компенсации применяется чаще. Но с 22 июля 2018 года, когда вступил в силу Закон Украины «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», изменился законодательный и, соответственно, правоприменительный подход к определению компенсации. Поэтому лектор рекомендует четко определять дату факта нарушения авторского права. Если нарушение произошло до 22 июля 2018 года, применяются нормы предыдущей редакции статьи 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» при установлении размера компенсации. В таких случаях размер компенсации определяется, исходя из минимальной заработной платы, размер которой, как известно, ежегодно устанавливается законом о государственном бюджете на соответствующий год. Виктория Сопильняк отметила, что хотя в законе диапазон компенсации определяется, исходя из минимальной заработной платы, опять же, судя по последней практике Верховного Суда, для исчисления размера компенсации суды должны учитывать не минимальную заработную плату, а прожиточный минимум. В то же время пока есть определенное количество судебных решений нижестоящих инстанций, в которых судьи не разделяют позиции ВС относительно необходимости применения прожиточного минимума, а определяют размер компенсации, исходя именно из минимальной заработной платы.

По словам лектора, уменьшить размер компенсации ниже минимально установленной законом (10 мзп) невозможно, хотя такие попытки и были, а вот увеличить ее размер суд может — в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Если же факт нарушения авторского права или смежных прав имел место после 22 июля 2018 года, то компенсация за такое нарушение устанавливается по следующему принципу: суд вправе вынести решение или определение о выплате компенсации, которая определяется судом как паушальная сумма на базе таких элементов, как удвоенная, а в случае умышленного нарушения — как утроенная сумма вознаграждения, или комиссионных платежей, которые были бы уплачены, если бы нарушитель обратился с заявлением о предоставлении разрешения на использование оспариваемого авторского права или смежных прав вместо возмещения убытков или взыскания дохода.

Определение размера компенсации зависит от нескольких факторов. В частности, при определении компенсации, которая должна быть выплачена вместо возмещения убытков или взыскания дохода, суд обязан определить размер компенсации, учитывая объем нарушения и (или) намерения ответчика.

При этом лектор подчеркнула, что компенсация подлежит выплате в случае доказательства факта нарушения имущественных прав субъекта авторского права и/или смежных прав, а не размера причиненных убытков. Для удовлетворения требования о выплате компенсации достаточно наличия доказательств совершения лицом действий, которые признаются нарушением авторского права и/или смежных прав, а размер убытков субъект такого права доказывать не обязан.