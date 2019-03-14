Сегодня 14 марта 2019 года, 15:12

Ученые-юристы будут избирать двух членов ВСП из восьми претендентов

После подтверждения мандатов делегатов съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений приступил к рассмотрению главного кадрового вопроса: к заполнению двух кадровых позиций в составе Высшего совета правосудия (ВСП) — вакансий, которые должны образоваться в этом конституционном органе в конце апреля 2019 года после завершения каденции Анатолия Мирошниченко и Андрея Бойко (28 апреля 2015 года они были делегированы учеными-юристами на тот момент в состав Высшего совета юстиции (ВСЮ).

Напомним, что изначально на места в составе ВСП претендовали 11 кандидатов, но в ходе первого этапа проведения нынешнего съезда (проходил 28 февраля с.г.) стало известно, что двое — Владимир Гринюк, доцент кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по совместительству генеральный директор ЧАО «Украгрохимхолдинг», и Александр Ковальчук, доцент кафедры теории права и государства юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — заявили о намерении снять свои кандидатуры. Сегодня стало известно о том, что с этой кадровой дистанции сходит еще один претендент — Ольга Шило, заведующая кафедрой уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, которая также подала заявление о снятии своей кандидатуры.

Из оставшейся восьмерки претендентов только одному — Андрею Ковальчуку, профессору кафедры правосудия юридического факультета Государственного университета инфраструктуры и технологий, который не был делегатом съезда, для включения в бюллетень для тайного голосования необходимо было заручиться поддержкой минимум 20% от количества избранных делегатов: этот «барьер» он преодолел. Примечательно, что среди семи претендентов, являющихся делегатами съезда, двое — члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС): Андрей Василенко и Сергей Прилипко. Также на места в составе ключевого органа судейского управления претендуют Олег Омельчук, ректор Хмельницкого университета управления и права, Дмитрий Журавлев, первый заместитель директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины, Виктор Грищук, главный научный сотрудник Львовского государственного университета внутренних дел, Виталий Косович, заведующий кафедрой теории и философии права Львовского национального университета имени Ивана Франко, и Оксана Блаживская, судья Хозяйственного суда г.Киева, профессор кафедры интеллектуальной собственности юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Все претенденты уже выступили перед участниками главного форума ученых-юристов. Также делегаты обсудили нюансы проведения волеизъявления и приступили к процедуре тайного голосования: чтобы считаться избранным, кандидат должен получить как минимум 49 голосов «за».