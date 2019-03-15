Сегодня 15 марта 2019 года, 11:12

Расследование установило причины непригодности минометов «Молот»

Военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по фактам халатного отношения чиновников Министерства обороны при контроле над поставками минометов «Молот», что привело к убыткам в размере 72 тысяч гривен, пишет «УП».

В постановлении суда от 21 декабря 2018 года приводится информация следствия, согласно которой между Министерством обороны и ПАО «Завод «Маяк», который входит в структуру концерна «Укроборонпром», был заключен контракт на поставку минометов калибра 120 мм М120-15 «Молот» стоимостью 483 тыс. грн за единицу.

Во время поставки в воинскую часть А4559 (пгт Оржев Ровенской области) у части минометов выявлены технические недостатки, а некоторые во время непродолжительной эксплуатации вышли из строя.

«По результатам дефектации установлены конструкторские недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов», — подытожили прокуроры.

Контроль выполнения ПАО «Завод «Маяк» условий государственного контракта осуществляли должностные лица 5277 военного представительства МО Украины, которые небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям по контролю поставки продукции, в результате чего нанесен существенный вред государству в виде денежных средств в размере 7,2 млн грн.

Как выяснило следствие, на заводе «Маяк» не было оборудования и мощностей для изготовления всех составляющих механизмов минометов. Поэтому «Маяк» закупал различные части к миномету у многочисленных частных поставщиков. 50% составляющих миномета поставляло ПАО «Старокраматорский машиностроительный завод», которое принадлежит Максиму Ефимову. Ныне народный депутат входит во фракцию «Блок Петра Порошенко», уточняет издание.

Параллельно в суде «Старокраматорский машиностроительный завод» пытается взыскать с завода «Маяк» две задолженности за поставки минометов в сумме 1,7 млн грн и 2,04 млн грн.

Допрошенная в качестве свидетеля заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения и кооперации сообщила, что при трех оплатах более 76 млн грн с ПАО «Завод «Маяк» 80% стоимости двух заключенных с ПАО «Старокраматорский машиностроительный завод» договоров, вопреки установленному порядку, служебную записку вместе со счетом-фактурой в финансовый отдел завода не предоставляли и руководство предприятия ее не визировало.