НААУ приглашает адвокатов на круглый стол, посвященный противодействию домашнему насилию

25 марта 2019 года в 17.00 молодежный комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины NextGen проводит круглый стол на тему «Противодействие домашнему насилию: новые инструменты в руках адвоката».
Об этом сказано на сайте НААУ.
Спикеры мероприятия — Виталий Власюк, член комитета UNBA Nextgen, Владислав Власюк — генеральный директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста, представители государственной власти, адвокаты, представители общественных организаций.
Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке.
11 января 2019 года вступили в силу большинство норм Закона Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Задачей закона является совершенствование действующего законодательства Украины по вопросам предупреждения насилия в семье, в том числе по расширению круга лиц, на которых распространяется действие закона, круга субъектов, на которые возлагается осуществление мер по предотвращению и противодействию домашнему насилию и защите детей от насилия и жестокого обращения с ними в семье.
В ходе круглого стола планируется обсудить особенности нового законодательства и практические аспекты его применения.
За круглым столом будут подняты следующие вопросы, касающиеся противодействия домашнему насилию:
1) новые инструменты в законодательстве: общая характеристика;
2) проблемы доказывания факта совершения домашнего насилия;
3) взаимодействие субъектов, противодействующих домашнему насилию;
4) роль адвокатов в противодействии домашнему насилию.
Место проведения: Высшая школа адвокатуры, Борисоглебская 3, 3-й этаж
Участие бесплатное.
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