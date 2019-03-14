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Суд приостановил действие решения об определении нового руководства ГСА

14 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявления об обеспечении исков, которые были поданы Зеновием Холоднюком и Людмилой Гизатулиной.

Как известно, они оспаривают итоги конкурса на занятие должности руководителя и заместителя руководителя Государственной судебной администрации Украины.

Постановлениями суда от 13 марта с.г. такие заявления были удовлетворены. В частности, суд приостановил решение Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия при Высшем совете правосудия по определению победителями конкурса на должности председателя Государственной судебной администрации Украины Сергея Пушкаря, заместителя председателя ГСА Игоря Бута.

Свое решение суд обосновал тем, что очевидны признаки противоправности обжалуемых решений, отмечает пресс-служба ОАС Киева.

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