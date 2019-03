Сегодня 14 марта 2019 года, 16:45

США: компания Facebook может избежать многомиллиардного штрафа

Сделки Facebook с крупными компаниями (Amazon, Apple, Microsoft , Sony и другими) стали предметом уголовного расследования в США, пишет Pravo.ru.

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщает, что коллегия присяжных в Нью-Йорке запросила записи как минимум у двух производителей гаджетов. Издание не уточняет, о каких именно компаниях идет речь, но пишет, что они с помощью сделок с Facebook получили персональную информацию около 100 млн пользователей.

Всего было около 150 компаний, заключивших сделки с социальной сетью. Благодаря этим договорам производители могли без согласия человека получать сведения о его друзьях, контактную информацию и другие данные. За последние два года соцсеть Facebook прекратила партнерство с большинством из них. Представитель соцсети заявил, что Facebook сотрудничает с правоохранителями и серьезно относится к расследованию. «Мы дали публичные показания, ответили на вопросы», — рассказали в компании. На данный момент неизвестно, когда началось расследование, отмечает NYT.

В феврале этого года стало известно, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) закончила расследование дела об утечке данных пользователей Facebook и ведет переговоры с корпорацией о сумме штрафа, который позволит компании избежать суда. Социальной сети грозит штраф в несколько миллиардов долларов, пишет The Washington Post со ссылкой на источник. Этот штраф может стать крупнейшим в истории FTC взысканием в отношении технологических компаний.

FTC начала расследование в отношении Facebook в марте прошлого года. Оно было связано с утечкой персональных данных 87 млн пользователей социальной сети. Ранее The New York Times и The Guardian опубликовали расследование, в котором говорится, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica смогла незаконно собрать данные более 50 млн пользователей Facebook. Компания использовала эту информацию для изучения политических предпочтений избирателей и демонстрировала им соответствующую рекламу. Издания утверждали, что Cambridge Analytica сотрудничала с нынешним президентом США Дональдом Трампом во время избирательной кампании 2016 года.