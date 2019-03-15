Правительство назначило руководителя Гослекслужбы

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 года №123-р Роман Исаенко назначен председателем Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
С 13 марта 2019 года г-н Исаенко приступил к фактическому исполнению должностных обязанностей председателя Гослекслужбы.
Об этом сказано на сайте Службы.
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