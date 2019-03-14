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Съезд ученых-юристов подтвердил мандаты представителей вузов системы МВД Украины

14 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений продолжил свою работу с ознакомления с новым письмом Минюста — более детальным разъяснением заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова относительно того, могут ли представители учебных заведений системы Министерства внутренних дел (МВД) Украины принимать участие в работе съезда. После этого были оглашены результаты работы мандатной комиссии.

Из 97 избранных делегатов, съезд ученых-юристов подтвердил полномочия 95 человек, в том числе представителей вузов, находящихся в системе МВД Украины.

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