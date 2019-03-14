Сегодня 14 марта 2019 года, 15:12

В Музее истории Десятинной церкви Госаудитслужба выявила нарушения на 15,6 млн грн

Во время плановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Музея истории Десятинной церкви за период с января 2014 года по октябрь 2018 года специалисты Северного офиса Госаудитслужбы установили финансовые нарушения более чем на 15,6 млн грн, в том числе нарушения, которые привели к потерям более чем на 4 млн грн.

Об этом сказано на сайте Госаудитслужбы.

Определенная нормативно-правовыми актами штатная численность работников музея, который содержится за счет бюджетных средств, была превышена почти втрое. Поэтому на оплату труда работников учреждения было дополнительно потрачено более 11 млн грн ассигнований государственного бюджета и бюджета города Киева, отмечается в сообщении.

Руководство бюджетного учреждения не предпринимало меры для решения вопроса аренды помещения для осуществления музейной деятельности на определенных законодательством льготных условиях, из-за чего за аренду помещения общей площадью 170 кв. м и услуги, связанные с его содержанием владельцу помещения — физическому лицу было выплачено более 15 млн грн бюджетных средств.

При отсутствии оснований и мощностей для осуществления музейной деятельности, а также бюджетных назначений на проведение ремонтных и строительных работ в учреждении культуры значились должности заместителя директора по капитальному строительству, инженеров по надзору за строительством и проектно-сметной работе, уборщика территорий, подсобного рабочего, слесаря-сантехника, электромеханика, методистов, археолога и верстальщика, подчеркнули в Службе.

В музее, который охранялся охранной организацией, нанимали «лишних» сторожей, при отсутствии системы вентиляции и кондиционирования — ведущего инженера по вентиляции, при отсутствии помещения гардероба — гардеробщиков, при отсутствии на балансе и в арендном пользовании автотранспортного средства — водителя. Соответствующие должности преимущественно были вакантными и не предлагались для заполнения, а «искусственно-созданную» экономию фонда оплаты труда более чем 2,6 млн грн тратили на премирование.

Кроме того, в нарушение финансового законодательства в музее не составляли штатного расписания по специальному фонду, а расходы на оплату труда за счет собственных поступлений не планировали и не совершали. Поэтому услуги по проведению экскурсий, которые должны предоставляться на платной основе, оказывали или безвозмездно, или по заниженной стоимости, а должности экскурсоводов, которые должны содержаться за счет ассигнований специального фонда, содержались за счет общего фонда. Это привело к покрытию расходов на сумму почти 583 тыс. грн за счет общего фонда.

«Кроме того, в музее начисляли и выплачивали заработную плату совместителям за неотработанное время, завышали тарифный разряд при определении должностного оклада заведующей отделом правовой и кадровой работы», — добавили в Службе.

Материалы ревизии направлены в Главное управление СБУ в г.Киеве и Киевской области.