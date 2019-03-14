Сегодня 14 марта 2019 года, 15:12

Борьба с интернет-пиратством — тема лекции Владислава Шаповала

О том, кто является субъектом ответственности за нарушение авторского права в сети интернет, рассказал слушателям Legal High School Владислав Шаповал, партнер ЮФ «ЛЕКСФОР». Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством любое нарушение авторского права в сети — это интернет-пиратство, как определено в статье 50 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах». Как следует из этой нормы, интернет-пиратством считается совершение любых действий, которые согласно настоящей статье признаются нарушением авторского права и (или) смежных прав с использованием сети интернет. Более того, даже совершение действий, которые только создают угрозу нарушения авторского права, также считается интернет-пиратством. Владислав Шаповал отметил, что эти нормы закона в ближайшее время нужно менять, поскольку они не соответствуют запросам времени.

С точки зрения действующего законодательства субъектами пиратства являются пользователи, размещающие для свободного доступа объекты авторского права (изображения, аудио- или видеофайлы), владелец сайта, на котором находятся в свободном доступе такие объекты, и посредники — интернет-провайдеры, предоставляющие сервисы для загрузки и использования контента.

С внесением изменений в закон о государственной поддержке кинематографии внесены коррективы и в Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах», касающиеся интернет-пиратства. Однако, по мнению лектора, эффективных средств защиты авторского права в сети эти изменения не предоставляют. Он подчеркнул, что сторонами таких правоотношений в области авторского права в сети интернет выступают правовладелец и его представитель-адвокат, и это сужает круг лиц, которые могут подать требование об изъятии нелегального контента. Другой стороной правоотношений в этой области являются владелец веб-страницы, владелец сайта и поставщик услуг хостинга.

По мнению лектора, формальные требования относительно изъятия контента позволяет игнорировать их. Однако большие онлайн-платформы, предназначенные для размещения контента, обычно имеют в своей структуре отдел, который работает с правообладателями для рассмотрения их требований. Быстрое реагирование на жалобу правообладателя или его представителя оператором сайта позволит избежать привлечения к дальнейшим юридическим производствам.

Лектор подчеркнул, что в случае, когда администрация сайта не реагирует на предупреждение о нарушении авторского права, правообладатель или его представитель может обратиться к поставщику услуг хостинга с требованием не об удалении контента (поскольку это часто технически невозможно), а о блокировке доступа к странице или сайту-нарушителю. Впрочем, закон не запрещает обращаться к поставщику услуг хостинга без предварительного обращения к оператору сайта, нарушающему авторское право.

Если эти законные требования (об изъятии контента или блокировании доступа к нему) не выполнены в установленные сроки, правообладатель или его представитель могут обращаться в суд с иском о защите своих прав.

По словам лектора, ответственность посредников предусмотрена и статьей 238 Соглашения об ассоциации с ЕС (она воспроизводит статью 11 Директивы 2004/48/ЕС), предусматривающей возможность судебного запрета против посредников, чьи услуги используются третьей стороной для нарушения прав интеллектуальной собственности. Как отметил спикер, посредник, который, зная о нарушении авторского права, не принял меры по его прекращению, фактически становится соучастником преступления.