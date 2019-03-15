Сегодня 15 марта 2019 года, 09:42

Как использовать переплату за коммуналку? Разъяснение правительства

Министерство социальной политики предоставило разъяснение относительно использования получателями субсидий собственных переплат за коммунальные услуги согласно постановлению Кабинета Министров Украины №848. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечается в сообщении, если по состоянию на март на счетах у субсидиантов есть неиспользованные субсидии, так называемая переплата, граждане имеют право платить меньше — ровно на сумму неиспользованной субсидии.

Если домохозяйство экономило или получило субсидию задним числом за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов проходила собственными деньгами, оно имеет право требовать уменьшенной за февраль платежки на сумму неиспользованной жилищной субсидии, отметили в министерстве.

В Минсоцполитики пояснили механизм на конкретном примере: «По состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 грн. Домохозяйство потребило в феврале газа на сумму 1000 грн. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчета платежки за февраль, где согласно закону должна стоять сумма к уплате «ноль». Оставшиеся 500 грн переходят на апрель, и если семья потребила в марте газа на 1000 грн, ей в апреле остается доплатить только 500 грн», — говорится в сообщении.

Напомним: в Украине с 1 марта 2019 года началась выплата субсидий наличными для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Отметим, что в мае 2019 года всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение будет касаться только тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году.

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию следующего месяца. Однако, если по состоянию на май 2019 года у домохозяйства будет просроченная свыше месяца задолженность за услуги свыше 340 гривен, субсидию на сезон 2019—2020 гг. не назначат.