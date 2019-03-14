Сегодня 14 марта 2019 года, 18:19

Убитый в столице мужчина оказался сотрудником Администрации Президента

Главный консультант главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Александр Бухтатый найден мертвым в Киеве.

Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в Администрации.

Причины смерти, по его словам, пока официально не установлены.

По данным СМИ, его тело с признаками насильственной смерти нашли утром в четверг на улице в Шевченковском районе Киева прохожие.

На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства убийства.

В то же время отдельные СМИ сообщают подробности. «Прибывшие на место патрульные увидели на земле кровавые следы, которые вели прямо к трупу. На вид мужчине было около 40-45 лет – врачи сразу констатировали смерть. По словам медиков, у него разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Мужчина лежал у забора стройки, под сухостоем, прямо напротив входа в церковь», – пишет издание Информатор с места происшествия.