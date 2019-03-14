Убитый в столице мужчина оказался сотрудником Администрации Президента

Главный консультант главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Александр Бухтатый найден мертвым в Киеве.
Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в Администрации.
Причины смерти, по его словам, пока официально не установлены.
По данным СМИ, его тело с признаками насильственной смерти нашли утром в четверг на улице в Шевченковском районе Киева прохожие.
На месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства убийства.
В то же время отдельные СМИ сообщают подробности. «Прибывшие на место патрульные увидели на земле кровавые следы, которые вели прямо к трупу. На вид мужчине было около 40-45 лет – врачи сразу констатировали смерть. По словам медиков, у него разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Мужчина лежал у забора стройки, под сухостоем, прямо напротив входа в церковь», – пишет издание Информатор с места происшествия.
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