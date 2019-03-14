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Китай обеспокоен ситуацией с правами человека в США

14 марта 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Госсовет КНР назвал «некорректным и несостоятельным» доклад США о соблюдении прав человека в мире в прошлом году. В ответных докладах Китая «О ситуации с правами человека в США в 2018 году» и «О нарушениях прав человека в США в 2018 году» отмечаются «двойные стандарты» Соединенных Штатов.

«Если посмотреть на ситуацию с правами человека в США в 2018 году, то легко обнаружить, что американское правительство — самопровозглашенный защитник прав человека. В докладе искажается ситуация в области защиты прав человека в странах мира, в то же время серьезные проблемы в самих Соединенных Штатах игнорируются», — приводит ТАСС выдержки из докладов КНР.

Накануне Госдеп США обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека. В нем также утверждается, что российские власти нарушают права человека в Крыму. Авторы доклада уверены, что на полуострове выдаются психиатрические заключения в качестве «карательных мер», плохо относятся к заключенным, а для получения признательных показаний специально усложняют условия содержания в тюрьме и колониях.

Ранее Human Rights Watch опубликовала доклад на 2019 год. В нем говорилось, что в России за прошедшие годы участились репрессии против оппозиции и других критиков правительства, власти при помощи законов об экстремизме продолжили подавлять критические голоса в интернете. По мнению Human Rights Watch, декриминализация семейных побоев лишила защиты жертв домашнего насилия, Кремль не остановил нападки властей в Чечне на правозащитников и представителей меньшинств.

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