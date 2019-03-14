Сегодня 14 марта 2019 года, 13:39

«Не станьте инструментом для политических манипуляций» — Илья Кива съезду ученых-юристов

Илья Кива выступил от Профсоюза работников МВД

Сегодня в здании Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко (Киев, ул.Владимирская, 60) проходит съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, на повестке дня которого — избрание двух членов Высшего совета правосудия (ВСП). Напомним, что главный форум ученых-юристов начал свою работу 28 февраля с.г., тогда камнем преткновения для собравшихся стал первый же организационный вопрос относительно представительства, а именно: могут ли представители учебных заведений системы Министерства внутренних дел (МВД) Украины принимать участие в работе съезда? После продолжительных дискуссий и обсуждения позиций по этому вопросу Министерства образования и науки (МОН) Украины и Секретариата ВСП, было решено объявить тайм-аут в работе съезда на две недели.

Как сообщил председательствующий на съезде, ректор КНУ имени Тараса Шевченко Леонид Губерский, за время вынужденной паузы удалось получить официальные позиции по вопросу возможности участия в работе форума представителей вузов системы МВД Украины двух министерств — Министерства юстиции Украины и МВД Украины, а также ВСП: все соответствующие обращения к делегатам съезда зачитала председатель мандатной комиссии. Позиция Минюста и ВСП сводится к тому, что участие таких высших учебных заведений невозможно в силу запрета, содержащегося в пункте 1 части 6 статьи 13 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», тогда как у МВД Украины мнение противоположное: вузы системы их ведомства к военным не относятся. Это же мнение озвучил с трибуны съезда глава профсоюза работников МВД Украины Илья Кива. В довольно резком выступлении политика было много эмоций. «Не станьте инструментом для политических манипуляций», — призвал присутствующих г-н Кива. В том, что учебные заведения силового министерства пытаются не допустить к процедуре формирования ВСП, он видит попытку провести ротации в состав этого конституционного органа кулуарно. «ВСП не имеет полномочий толкования закона», — еще один тезис, озвученный главой профсоюза работников МВД Украины. Более того, в сложившейся ситуации он видит политический и даже российский след. Илья Кива озвучил один из фактов из профессиональной биографии руководителя Секретариата ВСП Сергея Пушкаря: дескать, тот является, цитируем, «кадровым российским военным» – в 1991 году окончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института (г.Москва).

После эмоционального выступления Ильи Кивы слово взяли еще несколько участников форума, большинство из которых высказались за то, чтобы допустить вузы системы МВД Украины к участию в работе съезда. После этого неожиданно одним из участников форума была озвучена информация о том, что письмо Минюста за подписью заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова является подделкой: представители министерства уже выехали, чтобы прояснить ситуацию. После этого в работе съезда ученых-юристов была объявлен небольшой перерыв с тем, чтобы мандатная комиссия смогла подтвердить полномочия делегатов.