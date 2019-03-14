Сегодня 14 марта 2019 года, 12:04

Минюст США использовал список Forbes для составления санкционного списка

Министерство юстиции США «консультировалось» со списком богатых россиян журнала Forbes при составлении «кремлевского доклада». Об этом говорится в ходатайстве американского ведомства с просьбой отклонить иск российского миллиардера Валентина Гапонцева.

Напомним: в декабре прошлого года господин Гапонцев решил оспорить включение его в «кремлевский доклад», опубликованный Минфином США в начале 2018 года. Бизнесмен заявил, что министр финансов США Стивен Мнучин не провел «серьезное расследование», а «фактически перепечатал список российских миллиардеров, опубликованный в журнале Forbes». Он утверждал, что понес значительный репутационный ущерб и это осложнило работу и с клиентами, и с фининститутами.

«Максимум, что делало Министерство финансов, — это консультировалось со списком Forbes, когда составляло список российских олигархов. Но в докладе о выполнении закона о санкциях признано, что Минфин использовал открытую информацию», — приводит «РИА Новости» выдержку из ходатайства Минфина США.

В ведомстве напомнили, что включение в этот список не гарантировало автоматического введения санкций, а также не являлось обвинением фигурантов в каких-либо противоправных действиях. «Министерство финансов ясно дало понять, что включение в список не должно восприниматься как намек на то, что этот человек был вовлечен в какие-либо злонамеренные действия», — подчеркнули в министерстве.

Г-н Гапонцев — основатель и совладелец производителя волоконных лазеров большой мощности IPG Photonics, компания контролирует около 80% этого рынка. Он с конца 1990-х годов живет в США и является американским гражданином. Бизнесмен занимает 39-ю строчку в списке Forbes с состоянием 3 млрд долларов США.