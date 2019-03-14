Сегодня 14 марта 2019 года, 12:04

«Доктрина политического вопроса»: почему КСУ не стал рассматривать представление по Томосу

Конституционный Суд отказал в открытии конституционного производства по представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины постановления Верховной Рады Украины «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины» от 19 апреля 2018 года.

Об этом председатель КСУ Станислав Шевчук сообщил на своей Facebook-странице.

Основанием для такого решения послужила «доктрина политического вопроса», по смыслу которой политические вопросы относятся к компетенции политических ветвей власти (законодательной и исполнительной). Наличие этой доктрины подчеркивает наличие самоограничения судей, которые при осуществлении правосудия не вмешиваются в политическую сферу, а решают только юридические, а не политические вопросы. «Доктрина «политического вопроса» в практике современных конституционных судов возникла в результате необходимости установления правовых стандартов отделения права от политики», — объяснил г-н Шевчук.

По его словам, в целом ряде своих решений Верховный суд США определил, что политические вопросы могут возникать в следующих ситуациях: 1) когда в тексте Конституции содержатся полномочия по решению определенных вопросов другими ветвями власти, кроме судебной; 2) когда для судов не существует четко определенных правовых стандартов для решения спора; 3) когда существующая проблема должна быть решена политическим путем; 4) когда суды в своих решениях вмешиваются в сферу компетенции других государственных органов и тем самым выражают к ним неуважение; 5) когда существует необходимость соблюдения решения, принятого другим государственным органом; 6) когда судебное решение может привести к конфликту между ветвями власти. Итак, поскольку Суд пришел к выводу, что указанный вопрос является сугубо политическим и должен быть решен только путем политической дискуссии и политического процесса, отсутствуют основания для его рассмотрения судебными органами. «Еще раз подчеркиваю, что Конституционный Суд Украины находится вне политических процессов, не является политическим органом и рассматривает юридические вопросы по защите Конституции и конституционных прав и свобод», — резюмировал Станислав Шевчук.

Как писалось на сайте «ЮП», в декабре 2018 года было внесено представление относительно Томоса. По мнению 47 народных депутатов, обращение является «прямым вмешательством государства в церковные дела граждан, а именно — право на свободу мировоззрения и вероисповедания», поскольку делается акцент на «создании Единой Поместной Церкви в Украине, несмотря на наличие в государстве других параллельных юрисдикций».