Сегодня 14 марта 2019 года, 12:04

НБУ открыл дверь «горячим» капиталам, которые надавят на курс гривны, — СМИ

Украинские власти смогут дешевле и больше одалживать у иностранных кредиторов. 13 марта с.г. был сделан важный шаг в этом направлении: Национальный банк Украины подписал соглашение о корреспондентских отношениях с международным депозитарием ценных бумаг Clearstream (со штаб-квартирой в Люксембурге). Планирует открыть у него счета и запустить «линк».

«Цель — упростить украинским инвесторам процесс покупки иностранных бумаг и, наоборот, открыть для иностранцев наш фондовый рынок. Прежде всего рынок государственных долговых бумаг Украины — облигаций внутреннего госзайма. Именно это сейчас очень нужно нашим властям, которым в 2019—2020 годы предстоят многомиллиардные выплаты по госдолгу. Чтобы заплатить по старым долгам, они надеются активно привлекать новые», — пишет UBR.ua.

Сотрудничество же Нацбанка с Clearstream максимально упростит для иностранцев покупку ОВГЗ: расчеты за бумаги могут осуществляться через систему ICSD, которая серьезно уменьшит трансакционные и временные расходы для инвесторов.

«Нужно было договариваться и все внедрять еще лет 15 назад. Но тогда Нацдепозитарий не хотел ничем подобным заниматься, его руководство было далеко от этого. Хотя рынку еще тогда нужны были прямые счета и отлаженные механизмы работы. Немногие иностранные инвесторы готовы ехать в Украину, подавать здесь кипу бумаг, открывать счета и только после этого начинать торговлю нашими ОВГЗ. Это слишком сложно, и мир давно так не работает. Новые механизмы позволят серьезно увеличить спрос на наши внутренние гособлигации. Как минимум вдвое», — спрогнозировал UBR.ua финансовый эксперт Владислав Кравец.

Это, несомненно, облегчит Минфину выплаты по внешнему госдолгу. Но тут же возникнет вторая проблема — «горячих» денег.