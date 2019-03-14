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Срок прекращения производства шампанского в Украине продлен

14 марта 2019 года Источник:UBR

12 марта с.г. украинские виноделы провели с представителями Минэкономразвития и других органов власти консультации по поводу поиска новых наименований для украинской винодельческой продукции. Согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, наши производители должны за ближайшие семь лет отказаться от использования названий, которые защищены в Евросоюзе как географические.

Новые механизмы или требования по итогам встречи никто не утвердил. Стороны лишь в общем обсудили проблему.

Украинским виноделам, например, придется переименовать шампанское, мадеру, коньяк, кальвадос, бордо, шабли, херес, кьянти, портвейн и многие другие напитки. Для этих географических наименований ЕС предусмотрен переходный период до 1 января 2026 года.

В самом Евросоюзе обещали помочь в части идентификации, ребрендинга и регистрации новых географических названий украинских продуктов.

Производители и чиновники также договорились сотрудничать в сфере контроля над производством аутентичной украинской продукции во время переходного периода, в том числе и той, которую сейчас называют «коньяк Украины». Так как его тоже должны переименовать, вместо него предлагали использовать название «бренди» или что-то поинтереснее. В связи с этим было открыто национальное голосование, где обсуждали разные идеи: «полум’я», «грогон», «сонцет», «гайстер» и другие.

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