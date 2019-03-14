Сегодня 14 марта 2019 года, 10:30

Организаторы финансовой пирамиды Forex Trend объявлены в розыск

В Киеве пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую аферу для собственного обогащения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в столице.

Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан. Они сообщали им ложную информацию о гарантированной возможности получения сверхприбыли на международном финансовом рынке через созданную организацию — финансовую пирамиду Forex Trend.

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным инвесторам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на веб-сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. А созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

Для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства инвесторов, нанеся им ущерб на сумму более 70 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Трех организаторов сделки установили. Сейчас им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 (Мошенничество) УК. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск, получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.