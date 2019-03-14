Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 марта 2019 года, 10:30

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Организаторы финансовой пирамиды Forex Trend объявлены в розыск

14 марта 2019 года Источник:Finclub

В Киеве пресечена деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую аферу для собственного обогащения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в столице.

Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан. Они сообщали им ложную информацию о гарантированной возможности получения сверхприбыли на международном финансовом рынке через созданную организацию — финансовую пирамиду Forex Trend.

Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным инвесторам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на веб-сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. А созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

Для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства инвесторов, нанеся им ущерб на сумму более 70 млн грн.

В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 16 граждан.

Трех организаторов сделки установили. Сейчас им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 (Мошенничество) УК. В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск, получено разрешение на их задержание. На имущество нарушителей наложен арест.

Досудебное расследование продолжается.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1107) от 12/03/19 Свежий номер

Медицинское право и фармацевтика

№ 11 (1107)
Государство и юристы

Уценить по достоинству

Отрасли практики

Заняться буллингом

Судебная практика

Свежий срок

Тема номера:

Эффект продукции

Архив голосованийVox Populi

Какие узкие специализации станут прибыльными в ближайшем будущем?

Медицинское право (защита прав пациента)

Правовое сопровождение биологических и генетических исследований

Семейное/наследственное право

Защита прав детей

Защита прав пассажиров

Защита прав, свобод и законных интересов человека в интернете

Экологическое право

Частная детективная деятельность

Юриспруденция безнадежна. Всем пора идти выращивать капусту…

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

16 дней осталось до ІІ Судебного форума ААУ! Успей зарегистрироваться!

Kyiv Law & Trade Forum (NEW!)

«Частное производство. Адвокат + Исполнитель» состоится 5 апреля 2019 года

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом